"Карпати" орендували захисника "Шахтаря"

Микола Матвієнко продовжить кар'єру у Львові.

Матвієнко буде виступати за львів'ян півроку ФК Карпати

Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко перейшов. Львівський клуб домовився з "гірниками" про оренду 20-річного гравця на півроку з правом викупу.

Матвієнко є вихованцем донецького клубу, в системі якого перебуває з 2009 року. Дебютував за "Шахтар" в минулому сезоні, відігравши 4 матчі в Кубку України і ще 2 в УПЛ.

У нинішньому сезоні молодий українець провів свої перші єврокубкові матчі у складі "рожево-чорних", вийшовши у стартовому складі на поєдинки Ліги Європи проти турецького "Коньяспору" і португальської "Браги".

Варто відзначити, що раніше львівський клуб продав у донецький "Шахтар" свого лідера Густаво Бланко Лещука.

Нагадаємо, після 18-ти турів української Прем'єр-ліги "Карпати" посідають останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі п'ять очок.