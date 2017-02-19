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"Карпати" мають намір орендувати захисника "Шахтаря" Матвієнка – ЗМІ

19 лютого в 13:06

Львівський клуб не проти посилитися українським захисником.

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Матвієнко перебуває в структурі "Шахтаря" з 2009
ФК Шахтер
Захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко може перейти в "Карпати". Львівський клуб веде переговори з "гірниками" про оренду 20-річного захисника.

Матвієнко є вихованцем донецького клубу, в системі якого перебуває з 2009 року. Дебютував за "Шахтар" в минулому сезоні, відігравши 5 матчів в Кубку України і ще 2 в УПЛ.

У нинішньому сезоні молодий українець провів свої перші єврокубкові матчі у складі "поморанчево-чорних", вийшовши у стартовому складі на поєдинки Ліги Європи проти турецького "Коньяспора" і португальської "Браги".

Раніше львівський клуб продав у донецький "Шахтар" свого лідера Густаво Бланко Лещука. Також "Карпати" орендували аргентинського захисника Паса, нападника Рожеріо Алвеса, підписали контракт з українським захисником Дитятьевым і повернули з оренди в іспанському "Вільярреалі" Олексія Гуцуляка.

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Нагадаємо, після 18-ти турів української Прем'єр-ліги "Карпати" посідають останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі п'ять очок.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Карпати Матвієнко Шахтар футбол
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