"Карабюкспор" поповнив ще один український футболіст

В чемпіонаті Туреччини буде виступати Андрій Блізніченко.

Блізніченко вже підписав контракт twitter.com

Півзахисникпідписав контракт з турецьким "Карабюкспором". Про це повідомив агент футболіста Іван Пироженко.

"Хочу привітати Андрія Блізніченка з підписанням контракт з турецьким "Карабюкспором". Це перший легіонерський досвід для талановитого півзахисника. Вірю в тебе і сподіваюсь, що тобі вдасться реалізувати всі аванси. Адже з твоїм талантом ти можеш досягти багато чого", - написав агент на своїй сторінці в Facebook.

У складі "Дніпра" Блізніченко провів 29 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 5 результативних передач. Дніпрян гравець залишив у статусі вільного агента після закінчення контракту.

Варто відзначити, що раніше гравцями "Карабюкспора" стали воротар Олександр Рибка та нападник Євген Селезньов.

Крім того, Селезньов вже дебютував за команду в офіційному матчі, але забити не зумів.