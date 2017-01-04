"Хімік" здобув другу перемогу в баскетбольній Лізі чемпіонів

Українці домоглися несподіваної перемоги в Фінляндії.

"Хімік" зумів вийти з кризи БК Химик

Южненський "Хімік" здобув перемогу над фінською "Катайєю" в рамках одинадцятого туру групового етапу. Поєдинок проходив у Фінляндії.

Команда Віталія Степанівського завдяки невеликій паузі в календарі зуміла впоратися з ігровою кризою і добитися позитивного результату.

Запорукою другого успіху українців на міжнародній арені стала успішна гра в обороні у другій половині зустрічі, коли гравці "Хіміка" зуміли організувати захист, який сім хвилин не дозволяв "Катайї" набрати очки.

"Катайя" (Фінляндія) - "Хімік" (Україна) - 61:76 (17:21, 21:14, 13:23, 10:18)

"Хімік": Сміт (18 + 4 передачі), Сидоров (2), Бєліков (9 + 5 підбирань), Конєв (19 + 12 підбирань), Петров (8 + 9 підбирань + 4 передачі), Рябчук (10), Беджарано (5), Лав (5 + 6 підбирань), Павлов (0).

Після одинадцяти матчів "Хімік" з показником перемог і поразок 2/9 є одноосібним аутсайдером групи B і однією з найслабших команд у нинішньому розіграші турніру.

Нагадаємо, що в чемпіонаті України "Хімік" посідає друге місце в турнірній таблиці.