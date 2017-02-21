Топ Новини
<
>

Гусєв не розглядатиме пропозиції з України

21 лютого в 09:40

Ветеран українського футболу поки не знайшов новий клуб.

Гусев
Гусєв чекає конкретних варіантів
footboom.com
Колишній півзахисник "Динамо" і збірної України Олег Гусєв поки залишається без клубу, а пошуками нової команди займається агент Вадим Шаблій. При цьому 33-річний ветеран не має наміру залишатися в Україні.

"Я сам не шукаю клуб, а за мене шукають спеціально навчені люди. У мене є агент, його всі знають - Вадим Шаблій. Ми з ним періодично спілкуємося, він повідомляє мені інформацію, але поки конкретики немає. Чекаємо оптимальний варіант. Пріоритет зараз такий - я хочу поїхати в країну, де буде комфортно моїй родині. Від цього і відштовхуємося", - сказав Гусєв в ефірі програми "Дубль W".

"Крім "Динамо", я не уявляю іншу українську команду, за яку міг би виступати. Постійно тренуюся, без вихідних. У мене є два тренери, і з ними я працюю ще з вересня місяця. Відчуваю себе добре. Сили є, але саме головне, що є бажання".

Гусєв виступав за "Динамо" з літа 2003 року. Півзахисник п'ять разів ставав чемпіоном України, стільки ж - володарем національного Кубка, а також тричі завойовував Суперкубок. Всього у складі столичного гранда у всіх турнірах гравець провів 438 матчів і забив 96 голів. Також на рахунку півзахисника 98 поєдинків і 13 забитих м'ячів у футболці національної збірної України.

Читайте також: Найвищі зарплати в УПЛ у "Динамо" і "Шахтаря", найнижчі - в "Олімпіку" та "Чорноморці" - ЗМІ

Нагадаємо, під час зимової паузи "Динамо" також залишив воротар Олександр Шовковський, який прийняв рішення завершити карєру.

Читайте також
Теги Гусєв Динамо футбол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.03
EUR 28.69
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...