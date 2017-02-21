Гусєв не розглядатиме пропозиції з України

Ветеран українського футболу поки не знайшов новий клуб.

Гусєв чекає конкретних варіантів footboom.com

Колишній півзахисник "Динамо" і збірної Українипоки залишається без клубу, а пошуками нової команди займається агент Вадим Шаблій. При цьому 33-річний ветеран не має наміру залишатися в Україні.

"Я сам не шукаю клуб, а за мене шукають спеціально навчені люди. У мене є агент, його всі знають - Вадим Шаблій. Ми з ним періодично спілкуємося, він повідомляє мені інформацію, але поки конкретики немає. Чекаємо оптимальний варіант. Пріоритет зараз такий - я хочу поїхати в країну, де буде комфортно моїй родині. Від цього і відштовхуємося", - сказав Гусєв в ефірі програми "Дубль W".

"Крім "Динамо", я не уявляю іншу українську команду, за яку міг би виступати. Постійно тренуюся, без вихідних. У мене є два тренери, і з ними я працюю ще з вересня місяця. Відчуваю себе добре. Сили є, але саме головне, що є бажання".

Гусєв виступав за "Динамо" з літа 2003 року. Півзахисник п'ять разів ставав чемпіоном України, стільки ж - володарем національного Кубка, а також тричі завойовував Суперкубок. Всього у складі столичного гранда у всіх турнірах гравець провів 438 матчів і забив 96 голів. Також на рахунку півзахисника 98 поєдинків і 13 забитих м'ячів у футболці національної збірної України.

Нагадаємо, під час зимової паузи "Динамо" також залишив воротар Олександр Шовковський, який прийняв рішення завершити карєру.