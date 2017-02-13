Грозний залишив тбіліське "Динамо"

Український тренер вирішив припинити роботу з командою з особистих причин.

Грозний повернувся в Україну Dynamo.kiev.ua

В'ячеслав Грозний залишивчерез проблеми в сім'ї. Про це повідомив офіційний сайт грузинського клубу.

Вчора, 12 лютого, український тренер повідомив керівництву "Динамо" про своє бажання піти, після чого покинув розташування команди, яка проводить тренувальні збори в Туреччині.

Грозний очолив "Динамо" в кінці жовтня минулого року, уклавши контракт на три сезони. Під керівництвом фахівця грузинська команда провела шість матчів, в чотирьох з яких здобула перемогу. Варто відзначити, що завтра, 14 лютого, "Динамо" проведе товариський матч проти луцької "Волині".

Останнім клубом В'ячеслава Грозного в Україні була ужгородська "Говерла", яку тренер покинув влітку минулого року, коли клуб припинив існування.