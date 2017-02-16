Гравець збірної України з пляжного футболу помер в результаті важкої хвороби

Євгену Рябчуку було 28 років.

Рябчук не зміг перемогти хворобу Sport Arena

НападникЄвген Рябчук помер в результаті важкої хвороби. У спортсмена була саркома печінки.

У січні лікарі діагностували у Рябчука захворювання, після чого провели складну операцію, але вона не дала позитивних результатів.

"Ми завжди будемо тебе пам'ятати Женя, таким яким ти був: щирим, добродушним, веселим, справжнім другом, батьком і чоловіком. Вибач нас, вибач що не зміг з тобою попрощатися. Спочивай з миром, брат мій, ти завжди будеш в наших серцях", - написав воротар збірної України Віталій Сидоренко на своїй сторінці в Facebook.

Євген Рябчук був чемпіоном України і чемпіоном Європи з пляжного футболу. У минулому році нападник разом зі збірною України виграв Суперфінал Євроліги, здолавши у фіналі чемпіонів світу - збірну Португалії (2:1).

Нагадаємо, 10-го лютого перестало битися серце легенди гандболу Юрія Пояркова.