Гравець "Шахтаря" Бутко успішно прооперований в Іспанії

Захисник "гірників" отримав перелом виличної кістки.

Бутко пропустить 2-3 тижні ФК Шахтер

Правий захисникБогдан Бутко успішно переніс операцію в Іспанії, повідомляє телеканал "Футбол 1".

На вчорашньому тренуванні "Шахтаря" в Іспанії Бутко зіткнувся з одним із партнерів по команді, в результаті чого отримав перелом виличної кістки.

Зараз Бутко залишається в Іспанії під наглядом місцевих лікарів і медиків донецького клубу. На відновлення 26-річному футболістові знадобиться від двох до трьох тижнів.

Бутко пропустить більшу частину тренувальних зборів "гірників", які до 25 січня проходитимуть в Іспанії, після чого команда Паулу Фонсеки вирушить до Португалії.

Наступний матч "Шахтар" проведе 16 лютого в Іспанії в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Сельти". Гра у відповідь пройде через тиждень у Харкові.

Також донеччани лідирують у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, випереджаючи після 18 турів "Динамо" на 13 очок.