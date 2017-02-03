Гравець НБА Лень готовий допомогти збірній України на Євробаскеті

Баскетболіст може дебютувати в національній команді.
"Сподіваюся, цього літа все пройде добре, і я зможу рано повернутися у свою країну. Я хочу зіграти за свою збірну. Я вже говорив з людьми з національної федерації, але ще не обговорював це питання з тренерським штабом команди", - сказав Лень в коментарі прес-службі ФІБА.
Раніше Федерація баскетболу України намагалася добитися запрошення гравця НБА, проте Лень так жодного разу в збірну і не приїхав.
Євробаскет-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня у Фінляндії, Ізраїлі, Румунії і Туреччині. Суперниками України по групі B будуть Ізраїль, Литва, Грузія, Італія та Німеччина.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лень може змінити клуб.fiba.com , Sport Arena ,