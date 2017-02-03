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Гравець НБА Лень готовий допомогти збірній України на Євробаскеті

3 лютого в 18:33

Баскетболіст може дебютувати в національній команді.

Лень
Лень хоче виступати за збірну
nba.com
Український центровий Олексій Лень, який виступає в НБА за "Фінікс", висловив бажання зіграти за національну збірну на майбутньому чемпіонаті Європи.

"Сподіваюся, цього літа все пройде добре, і я зможу рано повернутися у свою країну. Я хочу зіграти за свою збірну. Я вже говорив з людьми з національної федерації, але ще не обговорював це питання з тренерським штабом команди", - сказав Лень в коментарі прес-службі ФІБА.

Раніше Федерація баскетболу України намагалася добитися запрошення гравця НБА, проте Лень так жодного разу в збірну і не приїхав.

Євробаскет-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня у Фінляндії, Ізраїлі, Румунії і Туреччині. Суперниками України по групі B будуть Ізраїль, Литва, Грузія, Італія та Німеччина.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лень може змінити клуб.

За матеріалами: fiba.com , Sport Arena ,
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Теги Лень Фінікс Євробаскет збірна
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