Гравець "Динамо" Хачеріді спростував чутки про можливий перехід в "Зеніт"

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Захисник "Динамо" не збирається змінювати команду найближчим часом.

Хачеріді поки не має наміру йти з "Динамо" ФК Динамо

Захисникі збірної України Євген Хачеріді спростував інформацію про переговори з пітерським "Зенітом" щодо можливого трансферу.

Журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас повідомив, що "Зеніт" пропонує "Динамо" 4 мільйони доларів, але кияни хочуть отримати більше за гравця, контракт якого закінчується через півтора року.

Сам Хачеріді про дану інформацію нічого не знає:

"Я сприймаю це все як чутки. Принаймні, ні "Динамо", ні мій агент не повідомляли мені про інтерес з боку "Зеніту", ні про інтерес з боку якогось іншого клубу. До мене особисто ніхто з представників інших клубів не звертався".

"Через рік - наступної зими - я зможу підписати попередній контракт з будь-яким іншим клубом, і в липні 2018-го перейти в цей клуб на правах вільного агента. Тобто, до можливості не порушуючи закон вступати в переговори з іншими клубами у мене залишається ще рік".

"Готовий ще раз повторити сказане: я щасливий, що граю за київське "Динамо". І відпрацюю свій нинішній контракт професійно до кінця. Звичайно, якщо буду і далі потрібен клубу".

29-річний Євген Хачеріді виступає за основний склад "Динамо" з 2009 року. В активі захисника 206 матчів і шість голів у футболці українського гранда.

Нагадаємо, раніше "Динамо" у статусі вільного агента покинув Олег Гусєв.