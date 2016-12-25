Гравець "Динамо" Хачеріді спростував чутки про можливий перехід в "Зеніт"

Захисник "Динамо" не збирається змінювати команду найближчим часом.
Журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас повідомив, що "Зеніт" пропонує "Динамо" 4 мільйони доларів, але кияни хочуть отримати більше за гравця, контракт якого закінчується через півтора року.
Сам Хачеріді про дану інформацію нічого не знає:
"Я сприймаю це все як чутки. Принаймні, ні "Динамо", ні мій агент не повідомляли мені про інтерес з боку "Зеніту", ні про інтерес з боку якогось іншого клубу. До мене особисто ніхто з представників інших клубів не звертався".
"Через рік - наступної зими - я зможу підписати попередній контракт з будь-яким іншим клубом, і в липні 2018-го перейти в цей клуб на правах вільного агента. Тобто, до можливості не порушуючи закон вступати в переговори з іншими клубами у мене залишається ще рік".
"Готовий ще раз повторити сказане: я щасливий, що граю за київське "Динамо". І відпрацюю свій нинішній контракт професійно до кінця. Звичайно, якщо буду і далі потрібен клубу".
29-річний Євген Хачеріді виступає за основний склад "Динамо" з 2009 року. В активі захисника 206 матчів і шість голів у футболці українського гранда.
Нагадаємо, раніше "Динамо" у статусі вільного агента покинув Олег Гусєв.Sport Arena