Фонсека підкреслив, що для "Шахтаря" ще "нічого не вирішено"

Наставник донеччан Паулу Фонсека похвалив команду після перемоги над "Сельтою".

Паулу Фонсека задоволений грою команди ФК Шахтер

Сьогодні, 16-го лютого, в Іспанії відбувся перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому

"Гірники" проводили перший офіційний матч у 2017-му році і здобули перемогу завдяки голу дебютанта Густаво Бланко Лещука.

"Була дуже складна гра проти хорошої команди. Нам вдавалося успішно оборонятися і якісно виходити в контратаки. Якби забили другий м'яч, то гра стала би більш відкритою.

Я задоволений перемогою. Якщо ми повернемося в недалеке минуле, то побачимо, що "Сельта" програла тут тільки "Севільї". Тим не менш, ще нічого не вирішено, нам належить провести другий матч, в якому ми повинні показати себе на найвищому рівні.

У другому таймі господарі почали грати більш прямолінійно, що змусило нас змінити тактику. Підтримати цей ритм допомогла наша згуртованість", - сказав головний тренер "гірників" Паулу Фонсека після гри.

Поєдинок-відповідь команди проведуть в Харкові 23-го лютого. Читайте також: Бланко Лещук приніс "Шахтарю" перемогу над "Сельтою" в Лізі Європи

Відео голу Бланко Лещука - в онлайн-трансляції матчу від ZN.UA.