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ФІФА схвалила розширення чемпіонату світу до 48 команд - ЗМІ

9 січня в 13:59

Даний крок може збільшити прибуток організації від проведення турніру.

ФИФА
ФІФА затвердить розширення ЧС вже 10-го січня
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) має затвердити розширення фінальної частини чемпіонату світу з футболу вже завтра, 10 січня. Про це з посиланням на власні джерела повідомило видання Globo.

Представники всіх країн-членів ФІФА на зборах у Цюріху попередньо домовилися про формат з 48 команд, а від ідеї з розширенням до 40 збірних було вирішено відмовитися.

Офіційно про це рішення буде оголошено на зборах Ради ФІФА вже завтра, 10 січня. При цьому нові правила вступлять в силу, починаючи з розіграшу світової першості у 2026 році, а тому найближчі два чемпіонату світу в 2018 і 2022 роках, які відбудуться в Росії і Катарі відповідно, пройдуть за колишньою схемою і з 32 командами-учасницями.

За прогнозами аналітиків, прибуток від проведення чемпіонату світу зросте на 20 відсотків. Так, згідно з дослідженням ФІФА, чистий прибуток може збільшитися на 640 мільйонів доларів.

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Раніше повідомлялося, що ФІФА може реформувати клубний чемпіонат світу.

За матеріалами: Globo
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Теги ФІФА футбол чемпіонат світу
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