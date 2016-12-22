ФІФА погрозила "Дніпру" переведенням до першої ліги – ЗМІ

ФФУ і "Дніпро" отримали лист-попередження від ФІФА.
"Дніпру" загрожує ще кілька очкових штрафів через борги перед іншими агентами, гравцями і тренерами. Про це повідомляє Tribuna.com.
Нагадаємо, раніше Контрольно-дисциплінарний комітет ФІФА позбавив "Дніпро" шести очок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.
Також в цьому році з причини заборгованості перед іспанськими тренерами "Дніпро" вже був покараний УЄФА - клуб на один сезон був позбавлений можливості грати в єврокубках і поступився своїм місцем в Лізі Європи.
Після 18 турів української Прем'єр-ліги підопічні Михайленка йдуть на 10 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 12 набраних пунктів.
"Дніпро" завершив рік домашньої нічиєю 1:1 у грі проти донецького "Олімпіка".Tribuna.com