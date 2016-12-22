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ФІФА погрозила "Дніпру" переведенням до першої ліги – ЗМІ

22 грудня в 16:19

ФФУ і "Дніпро" отримали лист-попередження від ФІФА.

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"Дніпро" очікують чергові санкції
ФК Шахтер
Якщо клуб до 18 січня не погасить борги перед агентом Гинесом Карвахалем Сель'єром, який представляв інтереси тренерського штабу Хуанде Рамоса, то 31 січня КДК ФІФА розгляне рішення про переведення "Дніпра" в першу лігу.

"Дніпру" загрожує ще кілька очкових штрафів через борги перед іншими агентами, гравцями і тренерами. Про це повідомляє Tribuna.com.

Нагадаємо, раніше Контрольно-дисциплінарний комітет ФІФА позбавив "Дніпро" шести очок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Також в цьому році з причини заборгованості перед іспанськими тренерами "Дніпро" вже був покараний УЄФА - клуб на один сезон був позбавлений можливості грати в єврокубках і поступився своїм місцем в Лізі Європи.

Після 18 турів української Прем'єр-ліги підопічні Михайленка йдуть на 10 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 12 набраних пунктів.

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"Дніпро" завершив рік домашньої нічиєю 1:1 у грі проти донецького "Олімпіка".

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Дніпро ФІФА ФФУ футбол
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