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Фанати "Райо Вальєкано" опублікували "досьє" на Зозулю

5 лютого в 15:20

Іспанські вболівальники вирішили пояснити свою позицію щодо українського нападника.

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Зозуля залишається нацистом в очах ультрас "Райо"
Marca
Ультас "Райо Вальєкано" представили документ з дев'яти сторінок з текстом і фотографіями, який створений з метою пояснити їх звинувачення на адресу форварда "Бетіса" і збірної України Романа Зозулі в нацизмі.

В документі вказується на зв'язок Зозулі з батальйоном "Азов", який порівнюється з нацистами. Крім того, на одному з фото Роман тримає зброю, іспанські фанати також відзначають порівняння Зозулі зі Степаном Бандерою.

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Marca
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Marca

Повна версія документа від ультрас "Райо" доступна за цим посиланням.

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо" до кінця сезону, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс".

Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.

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Пізніше стало відомо, що Роман Зозуля отримав пропозицію повернутися в "Райо Вальєкано".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Зозуля футбол Бетіс Райо Вальєкано
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