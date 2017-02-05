Фанати "Райо Вальєкано" опублікували "досьє" на Зозулю

Іспанські вболівальники вирішили пояснити свою позицію щодо українського нападника.

Зозуля залишається нацистом в очах ультрас "Райо" Marca

Ультас "Райо Вальєкано" представили документ з дев'яти сторінок з текстом і фотографіями, який створений з метою пояснити їх звинувачення на адресу форварда "Бетіса" і збірної Українив нацизмі.

В документі вказується на зв'язок Зозулі з батальйоном "Азов", який порівнюється з нацистами. Крім того, на одному з фото Роман тримає зброю, іспанські фанати також відзначають порівняння Зозулі зі Степаном Бандерою.

Marca

Marca

Повна версія документа від ультрас "Райо" доступна за цим посиланням.

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо" до кінця сезону, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс".

Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.

Пізніше стало відомо, що Роман Зозуля отримав пропозицію повернутися в "Райо Вальєкано".