Фанати "Райо Вальєкано" опублікували "досьє" на Зозулю

Іспанські вболівальники вирішили пояснити свою позицію щодо українського нападника.
В документі вказується на зв'язок Зозулі з батальйоном "Азов", який порівнюється з нацистами. Крім того, на одному з фото Роман тримає зброю, іспанські фанати також відзначають порівняння Зозулі зі Степаном Бандерою.
Повна версія документа від ультрас "Райо" доступна за цим посиланням.
Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо" до кінця сезону, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс".
Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.
Пізніше стало відомо, що Роман Зозуля отримав пропозицію повернутися в "Райо Вальєкано".DT.UA