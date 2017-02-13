Фанати "Мальорки" скандували ім'я Зозулі перед матчем з "Райо Вальєкано"

Вболівальники підтримали українського нападника.

Зозулю підтримали фанати "Мальорки" realbetisbalompie.es

Фанати "Мальорки" перед поєдинком проти "Райо Вальєкано" (2:1) зустрічали автобус з гравцями гостей і скандували ім'я

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо" до кінця сезону, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс". При цьому у гравця тепер немає можливості виходити на поле до кінця сезону, так як Зозуля юридично змінив вже три клуби.

Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.

Пізніше стало відомо, що Роман Зозуля отримав пропозицію повернутися в "Райо Вальєкано", тоді як вболівальники клубу створили на гравця "досьє". Крім того, форвард отримав запрошення замінити Анатолія Тимощука в Виконкомі ФФУ.