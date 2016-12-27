Екс-тренер хокейної збірної України Годинюк став скаутом нового клубу НХЛ

Олександр Годинюк отримав престижну посаду в новому клубі найсильнішої ліги світу.

Годинюк буде працювати в НХЛ ХК "Донбасс"

Колишній головний тренер збірної України з хокеюстав скаутом в системі нового клубу НХЛ "Лас-Вегас Голден Найтс". Про це в коментарі Sport Arena повідомив сам фахівець.

Олександр Годинюк в минулому тренував національну збірну України, київський "Сокіл", юніорську та молодіжну збірні України, а також клуб МХЛ "Молода Гвардія" з Донецька і красноярський "Сокіл" з ВХЛ.

Варто відзначити, що під час ігрової кар'єри Годинюк сім сезонів виступав в НХЛ за "Торонто Мейпл Ліфс", "Калгарі Флеймз", "Флоріду Пантерз" і "Хартфорд Уейлерз".

"Лас-Вегас Голден Найтс" - нова франшиза НХЛ, команда якої почне свій виступ у найсильнішій хокейній лізі планети з сезону 2017/18.

Нагадаємо, в жовтні завершив кар'єру знаменитий український хокеїст Руслан Федотенко, який є дворазовим володарем Кубка Стенлі.