Топ Новини
<
>

Екс-тренер хокейної збірної України Годинюк став скаутом нового клубу НХЛ

27 грудня в 14:28

Олександр Годинюк отримав престижну посаду в новому клубі найсильнішої ліги світу.

123
Годинюк буде працювати в НХЛ
ХК "Донбасс"
Колишній головний тренер збірної України з хокею Олександр Годинюк став скаутом в системі нового клубу НХЛ "Лас-Вегас Голден Найтс". Про це в коментарі Sport Arena повідомив сам фахівець.

Олександр Годинюк в минулому тренував національну збірну України, київський "Сокіл", юніорську та молодіжну збірні України, а також клуб МХЛ "Молода Гвардія" з Донецька і красноярський "Сокіл" з ВХЛ.

Варто відзначити, що під час ігрової кар'єри Годинюк сім сезонів виступав в НХЛ за "Торонто Мейпл Ліфс", "Калгарі Флеймз", "Флоріду Пантерз" і "Хартфорд Уейлерз".

"Лас-Вегас Голден Найтс" - нова франшиза НХЛ, команда якої почне свій виступ у найсильнішій хокейній лізі планети з сезону 2017/18.

Читайте також: Представлений логотип чемпіонату світу з хокею в Києві

Нагадаємо, в жовтні завершив кар'єру знаменитий український хокеїст Руслан Федотенко, який є дворазовим володарем Кубка Стенлі.

За матеріалами: Sport Arena
Читайте також
Теги Годинюк НХЛ хокей збірна
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.37
EUR 27.54
Останні новини