Джошуа впевнений, що переможе Кличка нокаутом

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Британець має намір завершити поєдинок достроково.

Джошуа має намір завершити бій нокаутом BoxingScene

Чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі(18-0, 18 КО) не сумнівається в своїй перемозі над екс-королем дивізіону Володимиром Кличком (64-4, 54 КО).

"Думаю, що нокаутую Кличка. Я не забобонний в цьому плані, але у мене є відчуття, що це може статися в дещо несподіваній манері. Це буде щось на зразок контратаки, яка завершить справу. Але для цього потрібен час, бо Володимир - дуже досвідчений боксер, по ньому не так просто влучити. Але я знайду можливість і зроблю це", - цитує Джошуа Sport Arena з посиланням на GQ.

Нагадаємо, на кону бою, який відбудеться 29 квітня на "Уемблі", будуть стояти пояса чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.

Раніше екс-чемпіон світу Девід Хей заявив, що Володимира Кличка б'ють у спарингах.