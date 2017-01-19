Долгополов залишив Australian Open

Український тенісист не впорався з представником посіву.

Долгополов не зміг виграти другий матч поспіль btu.org.ua

Перша ракетка Українизазнав поразки у другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії. Його суперником був француз Гаель Монфіс, який є шостою ракеткою світу.

Українець багато помилявся в перших двох сетах, дозволивши супернику виграти обидва. Лише в третій партії Долгополов зумів показати гру високого рівня і скоротити відставання. Тим не менш, у четвертій партії Монфіс оформив перемогу, не давши супернику взяти жодного гейму - 6:4, 6:3, 1:6, 6:0.

За свій виступ в Мельбурні Долгополов отримає $ 58,400 призових і 45 очок в світовому рейтингу АТР.

Таким чином, єдиною представницею України в одиночних розрядах на турнірі "Великого шолома" в Австралії залишилася Еліна Світоліна.