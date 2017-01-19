Долгополов залишив Australian Open

Український тенісист не впорався з представником посіву.
Українець багато помилявся в перших двох сетах, дозволивши супернику виграти обидва. Лише в третій партії Долгополов зумів показати гру високого рівня і скоротити відставання. Тим не менш, у четвертій партії Монфіс оформив перемогу, не давши супернику взяти жодного гейму - 6:4, 6:3, 1:6, 6:0.
За свій виступ в Мельбурні Долгополов отримає $ 58,400 призових і 45 очок в світовому рейтингу АТР.
Таким чином, єдиною представницею України в одиночних розрядах на турнірі "Великого шолома" в Австралії залишилася Еліна Світоліна.DT.UA