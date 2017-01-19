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Долгополов залишив Australian Open

19 січня в 09:42

Український тенісист не впорався з представником посіву.

Долгополов
Долгополов не зміг виграти другий матч поспіль
btu.org.ua
Перша ракетка України Олександр Долгополов зазнав поразки у другому раунді Відкритого чемпіонату Австралії. Його суперником був француз Гаель Монфіс, який є шостою ракеткою світу.

Українець багато помилявся в перших двох сетах, дозволивши супернику виграти обидва. Лише в третій партії Долгополов зумів показати гру високого рівня і скоротити відставання. Тим не менш, у четвертій партії Монфіс оформив перемогу, не давши супернику взяти жодного гейму - 6:4, 6:3, 1:6, 6:0.

За свій виступ в Мельбурні Долгополов отримає $ 58,400 призових і 45 очок в світовому рейтингу АТР.

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Таким чином, єдиною представницею України в одиночних розрядах на турнірі "Великого шолома" в Австралії залишилася Еліна Світоліна.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Долгополов теніс Australian Open Монфіс
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