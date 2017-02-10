"Динамо" зіграє з "Аяксом" у плей-офф Юнацької ліги УЄФА

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Кияни отримали першого суперника у плей-офф.

"Динамо" чекає матч з "Аяксом" ФК Динамо

Сьогодні, 10 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу, за підсумками якого суперником "Динамо" став голландський "Аякс".

Переможець протистояння киян і "Аякса" зіграє в 1/4 фіналу з найсильнішим з пари "Монако" - "Реал".

Нагадаємо, що молодіжна команда київського "Динамо" набрала 16 очок і виграла групу B в Юнацькій лізі УЄФА, показавши найкращий результат не тільки у своєму квартеті, але і в порівнянні з іншими учасниками турніру. Згідно з регламентом турніру, 1/8 фіналу буде складатися з одного матчу. Зустрічі пройдуть 21 і 22 лютого.

Поки що найуспішнішим в історії України є виступ донецького "Шахтаря" - футболісти юнацької команди в сезоні-2014/15 дійшли до фіналу турніру, де поступилися "Челсі" (2:3).

Раніше перша команда киян завершила груповий етап Ліги чемпіонів розгромом "Бешикташа" (6:0), але підопічні Сергія Реброва за підсумками всього циклу завершили єврокубковий сезон.