"Динамо" вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Київський клуб розгромно поступився на виїзді "Аяксу".

"Динамо" пропустило тричі ФК Динамо

Сьогодні, 21 лютого,в гостях програло одноліткам з "Аякса" з рахунком 0:3 в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Вже на 11-й хвилині господарі відкрили рахунок, коли Сирхуйс вдало замкнув простріл свого партнера з флангу. "Аякс" мало що давав створювати біля своїх воріт, контролюючи хід зустрічі. І на 62-й хвилин де Віт залишився один у штрафному майданчику киян, замкнувши навіс Клюйверта, а вже на 87 хвилині Сирхуйс, зробивши дубль, поставив переможну крапку в цьому матчі.

"Аякс" (U-19) – "Динамо" (U-19) - 3:0

Голи: Сирхуйс, 11, 87, Де Віт, 62

"Динамо": Маханьков, Тимчик, Дубинчак, Попов, Миколенко (Петрусенко, 87), Алібеков, Шапаренко (Булеца, 80), Смирний, Ледньов, Русин, Янаков (Цитаішвіли, 67).

Відзначимо, що матчі 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА складаються з одного поєдинку. Таким чином, київське "Динамо" після поразки покинуло турнір.

Нагадаємо, що молодіжна команда київського "Динамо" набрала 16 очок і виграла групу B в Юнацькій лізі УЄФА, показавши кращий результат не тільки у своєму квартеті, але і в порівнянні з іншими учасниками турніру.

Раніше перша команда киян завершила груповий етап Ліги чемпіонів розгромом "Бешикташа" (6:0), але підопічні Сергія Реброва за підсумками всього циклу завершили єврокубковий сезон.