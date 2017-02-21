"Динамо" вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Київський клуб розгромно поступився на виїзді "Аяксу".
Вже на 11-й хвилині господарі відкрили рахунок, коли Сирхуйс вдало замкнув простріл свого партнера з флангу. "Аякс" мало що давав створювати біля своїх воріт, контролюючи хід зустрічі. І на 62-й хвилин де Віт залишився один у штрафному майданчику киян, замкнувши навіс Клюйверта, а вже на 87 хвилині Сирхуйс, зробивши дубль, поставив переможну крапку в цьому матчі.
"Аякс" (U-19) – "Динамо" (U-19) - 3:0
Голи: Сирхуйс, 11, 87, Де Віт, 62
"Динамо": Маханьков, Тимчик, Дубинчак, Попов, Миколенко (Петрусенко, 87), Алібеков, Шапаренко (Булеца, 80), Смирний, Ледньов, Русин, Янаков (Цитаішвіли, 67).
Відзначимо, що матчі 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА складаються з одного поєдинку. Таким чином, київське "Динамо" після поразки покинуло турнір.
Нагадаємо, що молодіжна команда київського "Динамо" набрала 16 очок і виграла групу B в Юнацькій лізі УЄФА, показавши кращий результат не тільки у своєму квартеті, але і в порівнянні з іншими учасниками турніру.
Раніше перша команда киян завершила груповий етап Ліги чемпіонів розгромом "Бешикташа" (6:0), але підопічні Сергія Реброва за підсумками всього циклу завершили єврокубковий сезон.DT.UA