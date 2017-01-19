"Динамо" не провалило жодного матчу в першій половині сезону - Суркіс

Президент клубу підбив підсумки першої половини сезону.

Суркіс назвав причини зниження глядацького інтересу Dynamo.kiev.ua

ПрезидентІгор Суркіс визнав проблеми в грі команди, однак підкреслив, що не лише через них глядачів на стадіоні стає менше.

"Якщо говорити про виключно турнірні результати, то осінь 2016-го нам відверто не вдалася. Це треба визнати і не намагатися називати чорне білим. З іншого боку, невдачі цієї осені дозволили побачити всі наші помилки, на які ми, можливо, не звернули б уваги, якби все склалося успішно. Могло ж бути все не так погано. Я не назву зараз жодного матчу, який би "Динамо" відверто провалило. Просто в багатьох випадках нам не пощастило, а пощастило нашим суперникам.

Можливо, нам пощастило в минулому році, коли ми, вважаю, цілком пристойно зіграли на європейській арені і стали чемпіонами України. І, можливо, тому не зробили вчасно тих висновків, які повинні зробити тепер. Розумію, що глядачі йдуть на стадіон, щоб побачити футбол високого рівня. І якщо їх стає менше, значить футбол у нашому виконанні багатьох не влаштовує. Це стосується причин, які залежать виключно від нас.

Але є інші причини. Ми не складаємо календар чемпіонату, він визначається жеребом. Не думаю, що призначення матчу "Динамо" - "Шахтар" на другу декаду грудня було дуже розумним рішенням. Так само ми не займаємося організацією поєдинків, сервісом, безпекою, які повинні гарантувати інші структури.

Хоча це не є виправданням зниження глядацького інтересу до матчів "Динамо". Головне - це гра команди, яка повинна бути на порядок вище за видовищністю та результативності, ніж зараз. Я впевнений, що у нас є величезна армія уболівальників. І тільки ми покращимо свою гру - вони обов'язково повернуться на трибуни", - сказав президент киян.

Після 18-ти турів "Динамо" займає друге місце в українській Прем'єр-лізі, відстаючи від донецького "Шахтаря" на 13 очок.

Нагадаємо, команда Сергія Реброва вже розпочала підготовку до весняної частини чемпіонату на зборі в Іспанії.