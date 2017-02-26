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"Динамо" хоче продати Хачеріді – ЗМІ

26 лютого в 20:04

В київському клубі розглядають варіант з продажем свого лідера.

Хачериди
Хачеріді може покинути "Динамо" влітку
ФК Динамо
Український захисник "Динамо" Євген Хачеріді може покинути київський клуб, повідомляє Sport Arena.

Кияни схиляються до того, щоб влітку продати 29-річного гравця, як тільки надійде пропозиція.

Раніше захисник був оштрафований на велику суму за інцидент, який стався після повернення команди зі збору. Подробиці даної ситуації залишаються невідомими.

Повідомлялося, що Хачеріді не потрапив в заявку "Динамо" на матч "Зорею", так як Сергія Реброва не влаштовує його ставлення до тренувань.

Нагадаємо, 29-річний Євген Хачеріді грає за "Динамо" з 2008 року. Загалом на його рахунку 209 матчів, 7 голів за першу команду киян (в тому числі в цьому сезоні - 20 матчів і 1 гол).

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Раніше "Динамо" підписало угорського захисника Тамаша Кадара.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги Динамо Хачеріді футбол
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