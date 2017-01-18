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Данк українця Фесенко потрапив у топ-5 ігрового дня баскетбольної Ліги чемпіонів

18 січня в 17:22

Українець провів черговий хороший матч у сезоні.

Фесенко
Фесенко допоміг "Авелліно" переграти іспанську "Тенеріфе"
fiba.com
Данк українського центрового італійського "Авелліно" Кирила Фесенко потрапив в топ-5 моментів ігрового дня баскетбольної Ліги чемпіонів.

Фесенко допоміг "Авелліно" переграти іспанський "Тенеріфе" (78:66), зробивши в матчі дабл-дабл. Українець провів на майданчику 20 хвилин, за які набрав 13 очок і зробив 14 підборів.

Зазначимо, що Фесенко став гравцем італійського клубу влітку 2016-го року. Угода розрахована на один рік.

Заключну частину минулого сезону Фесенко провів в чемпіонаті Франції, захищаючи кольори "Монако". Також центровий встиг пограти і в італійській першості за "Канту".

Варто відзначити, що з 2007-го по 2011-й рік українець грав у НБА за "Юту", після чого перейшов в "Індіану", де провів три гри і не зумів залишитися в найсильнішій лізі світу.

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Раніше Фесенко став кращим гравцем тижня в баскетбольній Лізі чемпіонів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Фесенко баскетбол Ліга чемпіонів
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