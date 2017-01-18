Данк українця Фесенко потрапив у топ-5 ігрового дня баскетбольної Ліги чемпіонів

Українець провів черговий хороший матч у сезоні.

Фесенко допоміг "Авелліно" переграти іспанську "Тенеріфе" fiba.com

Данк українського центрового італійського "Авелліно"потрапив в топ-5 моментів ігрового дня баскетбольної Ліги чемпіонів.

Фесенко допоміг "Авелліно" переграти іспанський "Тенеріфе" (78:66), зробивши в матчі дабл-дабл. Українець провів на майданчику 20 хвилин, за які набрав 13 очок і зробив 14 підборів.

Зазначимо, що Фесенко став гравцем італійського клубу влітку 2016-го року. Угода розрахована на один рік.

Заключну частину минулого сезону Фесенко провів в чемпіонаті Франції, захищаючи кольори "Монако". Також центровий встиг пограти і в італійській першості за "Канту".

Варто відзначити, що з 2007-го по 2011-й рік українець грав у НБА за "Юту", після чого перейшов в "Індіану", де провів три гри і не зумів залишитися в найсильнішій лізі світу.

Раніше Фесенко став кращим гравцем тижня в баскетбольній Лізі чемпіонів.