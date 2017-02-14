"Будівельник" підписав контракт з американським захисником

Кияни зміцнили задню лінію 28-річним Брендоном Філдсом.

Останнім клубом Філдса був італійський "Скаволіні" БК Будівельник

підсилив лінію захисту американцем Брендоном Філдсом, повідомляє офіційний сайт київського клубу. Контракт з 28-річним гравцем підписаний до кінця сезону.

Останнім клубом Філдса був італійський "Скаволіні", у складі якого американець провів 19 матчів, в яких він набирав 10,2 очка і робив 2,5 передачі в середньому за гру.

У міжсезоння він спробував проявити себе у складі "Орландо" і "Далласа" в Літній лізі НБА, але запрошення до тренувального табору так і не отримав.

Перед цим Філдс виступав в чемпіонатах Південної Кореї, Домініканської Республіки, Японії, Румунії, Чехії та у ряді клубів Д-Ліги.

Зазначимо, що Брендон стане третім легіонером у складі столичного колективу після Генрі Дугата і Даленти Стефенса.

Раніше "Будівельник" обіграв "Дніпро" у центральному матчі української Суперліги.