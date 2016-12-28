Болт і Байлз визнані кращими спортсменами 2016 року за версією L'Equipe

Для ямайця це вже п'ята нагорода від французcького видання.
На Олімпійських іграх в Ріо Симона Байлз завоювала 4 золота (командне і особисте багатоборство, вільні вправи та опорний стрибок) і одну бронзу (вправи на колоді). Крім того, вона стала першою темношкірою олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики.
Болт на Іграх в Бразилії взяв три "золота" - у бігу на 100 метрів, 200 метрів, а також в естафеті 4х100 метрів. Всього за кар'єру бігун завоював дев'ять золотих медалей Ігор. У планах спринтера завершення кар'єри вже в наступному році.
Нагадаємо, що Усейн Болт також завоював звання найкращого легкоатлета року за версією IAAF.
Раніше повідомлялося, що ямайський спринтер має намір почати футбольну кар'єру, і пройде огляд у дортмундської Боруссії.XSport.ua