Болт і Байлз визнані кращими спортсменами 2016 року за версією L'Equipe

Для ямайця це вже п'ята нагорода від французcького видання.

Болт також завоював звання найкращого легкоатлета року за версією IAAF twitter.com

Авторитетне французcьке видання L'Equipe назвало найкращу спортсменку і кращого спортсмена 2016 року. Ними стали американська гімнастка Симона Байлз і ямайський спринтер

На Олімпійських іграх в Ріо Симона Байлз завоювала 4 золота (командне і особисте багатоборство, вільні вправи та опорний стрибок) і одну бронзу (вправи на колоді). Крім того, вона стала першою темношкірою олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики.

Болт на Іграх в Бразилії взяв три "золота" - у бігу на 100 метрів, 200 метрів, а також в естафеті 4х100 метрів. Всього за кар'єру бігун завоював дев'ять золотих медалей Ігор. У планах спринтера завершення кар'єри вже в наступному році.

Нагадаємо, що Усейн Болт також завоював звання найкращого легкоатлета року за версією IAAF.

Раніше повідомлялося, що ямайський спринтер має намір почати футбольну кар'єру, і пройде огляд у дортмундської Боруссії.