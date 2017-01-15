14 очок українця Михайлюка допомогли "Канзасу" перемогти у студентській лізі США

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Перспективний баскетболіст Святослав Михайлюк продовжує набирати очки в матчах NCAA.

У поточному сезоні 19-річний Михайлюк має рекордні показники в кар'єрі ESPN

Український свингмэннабрав 14 очок у матчі чемпіонату NCAA, що призвело до перемоги "Канзас Джейхокс" над "Оклахомою Стейт Каубойз" 87:80.

Михайлюк в шостому матчі сезону вийшов у стартовій п'ятірці і за 32 хвилини на майданчику зробив серйозний внесок у перемогу команди. В активі 19-річного українця 14 очок (5/10 з гри, несподівані 1/6 із-за дуги, 3/4 з лінії штрафних), а також 4 підбирання та по одній передачі, перехопленню, блок-шоту і втрати.

Таким чином, команда Михайлюка виграла 16-й матч поспіль і в понеділок отримає перше місце в рейтингу АР.

В поточному сезоні 19-річний український захисник має рекордні показники в кар'єрі. Михайлюк в середньому в 16-ти матчах проводить на майданчику 26,6 хвилин, набирає 10,6 очок і робить 3,4 підбору.

Нагадаємо, минулого літа молодіжна збірна України з Михайлюком у складі вийшла у чвертьфінал Євробаскету.