12 екс-гравців "Металіста" дискваліфіковані за договірні матчі

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Рішення по іншим гравцям буде винесено пізніше.

Футболісти "Металіста" брали участь у договірних матчах ФК Металіст

КДК ФФУ дискваліфікував 12 колишніх гравців молодіжних команд. Вони отримали різні покарання, які коливаються від 6 місяців до 3 років відсторонення від футболу.

Дискваліфікацію заробили наступні гравці: Максим Авер'янов, Микита Безклубюк, Богдан Бойчук, Данило Ключка, Руслан Ковток, Євген Малик, Олександр Медведєв, Ремзі Рамазанов, Сергій Сизий, Дмитро Скаржинський, Данило Соломаха і Денис Ткаченко.

Для організаторів також передбачена умовна довічна дискваліфікація. За іншим гравцям рішення буде винесено трохи пізніше.

Нагадаємо, гравців молодіжної команди "Металіста" раніше вже неодноразово підозрювали в проведенні договірних матчів, а 17 вересня Руслан Ковток і Данило Соломаха були оштрафовані на 8,5 тисяч гривень за участь у договірному матчі з молодіжним складом "Волині" (2:6).

Раніше повідомлялося, що у ФФУ підозрюють "Зірку" та "Волинь" у договірному матчі