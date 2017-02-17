12 екс-гравців "Металіста" дискваліфіковані за договірні матчі

Рішення по іншим гравцям буде винесено пізніше.
Дискваліфікацію заробили наступні гравці: Максим Авер'янов, Микита Безклубюк, Богдан Бойчук, Данило Ключка, Руслан Ковток, Євген Малик, Олександр Медведєв, Ремзі Рамазанов, Сергій Сизий, Дмитро Скаржинський, Данило Соломаха і Денис Ткаченко.
Для організаторів також передбачена умовна довічна дискваліфікація. За іншим гравцям рішення буде винесено трохи пізніше.
Нагадаємо, гравців молодіжної команди "Металіста" раніше вже неодноразово підозрювали в проведенні договірних матчів, а 17 вересня Руслан Ковток і Данило Соломаха були оштрафовані на 8,5 тисяч гривень за участь у договірному матчі з молодіжним складом "Волині" (2:6).
Раніше повідомлялося, що у ФФУ підозрюють "Зірку" та "Волинь" у договірному матчіФФУ