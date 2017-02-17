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12 екс-гравців "Металіста" дискваліфіковані за договірні матчі

17 лютого в 11:23

Рішення по іншим гравцям буде винесено пізніше.

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Футболісти "Металіста" брали участь у договірних матчах
ФК Металіст
КДК ФФУ дискваліфікував 12 колишніх гравців молодіжних команд "Металіста". Вони отримали різні покарання, які коливаються від 6 місяців до 3 років відсторонення від футболу.

Дискваліфікацію заробили наступні гравці: Максим Авер'янов, Микита Безклубюк, Богдан Бойчук, Данило Ключка, Руслан Ковток, Євген Малик, Олександр Медведєв, Ремзі Рамазанов, Сергій Сизий, Дмитро Скаржинський, Данило Соломаха і Денис Ткаченко.

Для організаторів також передбачена умовна довічна дискваліфікація. За іншим гравцям рішення буде винесено трохи пізніше.

Нагадаємо, гравців молодіжної команди "Металіста" раніше вже неодноразово підозрювали в проведенні договірних матчів, а 17 вересня Руслан Ковток і Данило Соломаха були оштрафовані на 8,5 тисяч гривень за участь у договірному матчі з молодіжним складом "Волині" (2:6).

Читайте також: За договірний матч гравці "Металіста" отримали понад 100 тисяч гривень

Раніше повідомлялося, що у ФФУ підозрюють "Зірку" та "Волинь" у договірному матчі

За матеріалами: ФФУ
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