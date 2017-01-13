Заступник Пшонки просить СБУ відкрити справу про держзраду Порошенка

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Кузьмін наголосив, що відмова виконати таку вимогу "буде розцінюватися як умисне приховування від обліку тяжкого злочину шляхом його не реєстрації".

Кузьмін просить СБУ відкрити справу на Порошенка через роботу "Рошену" в РФ Василь Артюшенко, DT.UA

Колишній перший заступник екс-генерального прокурора Віктора Пшонки Ренат Кузьмін просить СБУ відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради президента України Петра Порошенка, його найближчого оточення і топ-менеджерів "Рошен".

"Саме вони під час збройного конфлікту з Росією організували роботу Липецької фабрики "Рошен", що належить Порошенку і в минулому році перерахували до російського бюджету майже 600 млн. рублів, свідомо знаючи, що з федерального бюджету фінансується російська армія, з якою і воює Україна. При цьому в магазинах Донбасу і Криму вільно реалізується продукція підприємства "Рошен", наповнюючи місцеві бюджети цих територій", - написав він в Facebook.

Також Кузьмін наголосив, що відмова виконати таку вимогу "буде розцінюватися як умисне приховування від обліку тяжкого злочину шляхом його не реєстрації", за що нестиме відповідальність Грицак.

"Якщо офіційно надійде таке звернення, ми будемо його розглядати у встановленому порядку", - відповіли на заяву Кузьміна в СБУ, передає "Українська правда".

У червні 2014 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило в розшук колишнього першого заступника генерального прокурора України, колишнього кандидата в президенти України Рената Кузьміна. Кузьмін підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу (завідомо незаконне затримання, що спричинило тяжкі наслідки) - затримання Юрія Луценка у 2010 році.

У вересні 2015 року було порушено кримінальне провадження за фактом заволодіння державним майном. Зокрема, посадові особи Державного управління справами, комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" та КМДА сприяли екс-заступнику генерального прокурора Ренату Кузьміну в будівництві житла на території КО "Пуща-Водиця", землі якої відносяться до земель рекреаційної зони, де зведення індивідуальних будинків заборонено.



