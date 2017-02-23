Засідання Верховної Ради 23 лютого: онлайн-трансляція

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Депутати Верховної Ради зібралися на черговому засіданні Василь Артюшенко, DT.UA

Депутатизібралися на черговому засіданні в четвер, 23 лютого.

Згідно з оприлюдненим на сайті Верховної Ради порядком денним засідання, сьогодні депутати розглянуть проект постанови про визначення кандидатури до складу комісії зовнішнього контролю щодо проведення незалежного аудиту ефективності діяльності НАБУ.

Рада також розгляне низку питань фінансової, банківської, а також правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, 7 лютого голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив 6-ту сесію українського парламенту VIII скликання.

Останнє засідання Верховної Ради закрилося 10 лютого. На закритті були присутні менше 20 парламентарів.