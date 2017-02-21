Засідання Верховної Ради 21 лютого: онлайн-трансляція

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Депутати Ради зібралися на черговому парламентському засіданні Василь Артюшенко, DT.UA

ДепутатиУкраїни зібралися на черговому засіданні у вівторок, 21 лютого.

Згідно з оприлюдненим на сайті парламенту порядком денним засідання, сьогодні депутати розглянуть у першому читанні низку законопроектів, що стосуються соціального захисту ветеранів війни та військовослужбовців.

Парламентарі також розглянуть постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Олексія Савченка, який став головою Миколаївської ОДА (проект з поданням Комітету вручено 3 листопада минулого року, рішення ще не прийнято).

Крім цього, до порядку денного внесено проекти постанови про призначення позачергових виборів до Северодонецька міськрада (Луганська область), та зміну адміністративно-територіального устрою Донецької області.

Рада також розгляне в першому читанні низку документів, що стосуються паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, 7 лютого голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив 6-ту сесію українського парламенту VIII скликання.

Останнє засідання Верховної Ради закрилося 10 лютого. На закритті були присутні менше 20 парламентарів.