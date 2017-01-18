Засідання Верховної Ради 18 січня: онлайн-трансляція

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Парламентарі зібралися на черговому засіданні п'ятої сесії восьмого скликання ВР Верховна Рада

Депутатизібралися на черговому засіданні п'ятої сесії в середу, 18 січня.

Згідно з оприлюдненою на сайті Верховної Ради порядку денному пленарного засідання, депутати розглянуть у першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо першочергового безоплатного забезпечення інвалідів АТО санаторно-курортним лікуванням.

Парламентарі також мають розглянути законопроект, який вносить зміни до закону "Про запобігання корупції", що стосуються уточнення кола осіб, на яких не поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

Крім цього, Рада повинна буде розглянути в першому читанні два законопроекти про внесення змін до регламенту ВР.