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Засідання Верховної Ради 18 січня: онлайн-трансляція

18 січня в 10:02

Дивіться онлайн-трансляцію пленарного засідання Верховної Ради на DT.UA.

Верховная Рада
Парламентарі зібралися на черговому засіданні п'ятої сесії восьмого скликання ВР
Верховна Рада
Депутати Верховної ради України зібралися на черговому засіданні п'ятої сесії в середу, 18 січня.

Згідно з оприлюдненою на сайті Верховної Ради порядку денному пленарного засідання, депутати розглянуть у першому читанні проект закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (щодо першочергового безоплатного забезпечення інвалідів АТО санаторно-курортним лікуванням.

Парламентарі також мають розглянути законопроект, який вносить зміни до закону "Про запобігання корупції", що стосуються уточнення кола осіб, на яких не поширюються обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

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Крім цього, Рада повинна буде розглянути в першому читанні два законопроекти про внесення змін до регламенту ВР.

За матеріалами: DT.UA
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Теги засідання депутати законопроект
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