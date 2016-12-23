Замість Савченко представляти Україну в ПАРЄ буде Борислав Береза

Інформації про те, хто стане заступником Берези в ПАРЄ, поки немає.



Народний депутат Борислав Береза займе місце Надії Савченко в ПАРЄ

Народний депутат Борислав Береза буде представляти Україну в Парламентській асамблеї Ради Європи замість виключеної звідти, повідомила в ефірі каналу "112 Україна" народний депутат Ганна Гопко.

"Сьогоднішнє голосування показує, що на місці Савченко, за це голосували, буде Борислав Береза, який був її заступником, який ці 2 роки постійно їздив у ПАРЄ, який знає кілька іноземних мов. Він буде представляти Україну і відстоювати інтереси держави", - зазначила Гопко.

Депутат також повідомила про те, що заступник Берези на цій посаді поки не призначений.

"Ми зараз чекаємо, хто буде заступником, хто з фракції визначиться, тому що зараз створюється враження, що це квота "Народного фронту". Будемо з'ясовувати пропозиції та кандидатури заступника Берези", - повідомила політик.

Як повідомлялося раніше, 22 грудня Верховна Рада підтримала позбавлення народного депутата Надії Савченко права представляти Україну в ПАРЄ. Депутата також виключили з фракції "Батьківщина".

Причиною виключення стала несанкціонована участь Савченко у переговорах із ватажками бойовиків ОРДЛО.