Європарламент схвалив механізм припинення "безвізу" — журналіст

Держави-члени Європейського Союзу повинні зробити те ж саме в найближчі два тижні, вважає Йовзак.

Європейський парламент схвалив механізм припинення безвізових режимів 112 Україна

Європейський парламент схвалив механізм припиненняз третіми країнами, повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

"Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Тепер держави-члени ЄС мають зробити те ж саме в найближчі два тижні", - написав Йозвяк в Twitter.

EP has now endorsed the visa suspension mechanism. now for EU member states to do the same in the next 2 weeks #Georgia #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 лютого 2017 р.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого Європейський парламент, Єврокомісія та Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні.

Нагадаємо, що Європейський парламент проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони".