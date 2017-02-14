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Європарламент схвалив механізм припинення "безвізу" — журналіст

14 лютого в 19:23

Держави-члени Європейського Союзу повинні зробити те ж саме в найближчі два тижні, вважає Йовзак.

Безвизовый режим
Європейський парламент схвалив механізм припинення безвізових режимів
112 Україна
Європейський парламент схвалив механізм припинення безвізових режимів з третіми країнами, повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

"Європарламент схвалив механізм призупинення безвізового режиму. Тепер держави-члени ЄС мають зробити те ж саме в найближчі два тижні", - написав Йозвяк в Twitter.

 

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Раніше повідомлялося, що 28 лютого Європейський парламент, Єврокомісія та Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні.

Нагадаємо, що Європейський парламент проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони".

За матеріалами: DT.UA
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Теги механізм припинення Європарламент Україна Грузія Шенген
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