Європарламент схвалить механізм призупинення "безвізу" протягом доби – ЗМІ

Європейський парламент може проголосувати запротягом найближчої доби, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Європарламент анонсував автоматичне затвердження механізму припинення безвізового режиму, якщо депутатські групи не виноситимуть на голосування питання України та Грузії", – написав журналіст у своєму мікроблозі у Twitter увечері в понеділок, 13 лютого.

EP announced visa susp mech. it's approved automatically by chamber in 24h if no pol group/group of MEPs demand a vote #Ukraine #Georgia