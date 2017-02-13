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Європарламент схвалить механізм призупинення "безвізу" протягом доби – ЗМІ

13 лютого в 19:49

Депутати оперативно проголосують за механізм, якщо на голосування не виноситимуть питання Грузії та України.

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Європарламент найближчим часом зробить черговий крок на шляху до безвізового режиму для громадян України та Грузії
Flickr/European Parliament
Європейський парламент може проголосувати за механізм призупинення дії безвізового режиму протягом найближчої доби, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Європарламент анонсував автоматичне затвердження механізму припинення безвізового режиму, якщо депутатські групи не виноситимуть на голосування питання України та Грузії", – написав журналіст у своєму мікроблозі у Twitter увечері в понеділок, 13 лютого.

 

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Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив 9 лютого, що візова лібералізація набуде чинності 29 березня для Грузії і 12 червня для України.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого Європейський парламент, Єврокомісія та Рада ЄС обговорять надання безвізового режиму Україні.

Нагадаємо, що Європейський парламент проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони".

За матеріалами: DT.UA
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Теги ЄС безвізовий режим Україна Грузія Європарламент
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