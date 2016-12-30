Єльченко закликав країни-члени ООН посилити тиск на Росію

Постпред України в Організації об'єднаних націй звернувся з листом до генсека ООН.

Єльченко відправив лист Пан Гі Муну un.mfa.gov.ua

Постійний представник України в Організації об'єднаних націй Володимир Єльченко звернувся до Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна з листом, в якому закликав країни-члени організації посилити тиск на Росію як країну-агресора.

"Репресії Росії проти громадян України є безпрецедентними. Закликаємо країни-члени ООН посилити тиск на агресора", - сказано в листі, повідомляє в своєму Twitter Місія України в ООН.

Раніше з аналогічними закликом виступило і Міністерство закордонних справ України.

"Держава-агресор продовжує ігнорувати взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських домовленостей щодо обміну заручників і незаконно утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх". Хоча і в Україні повернулося шість бранців, їх кількість не зменшилася, а, навпаки, зросла: зараз нам відомо про політично вмотивоване утриманні на території держави-окупанта не менше 17 українців. Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримані і заарештовані на окупованому Кримському півострові. Більше ста українців в жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької і Луганської областей", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Також МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування і репресій щодо наших співвітчизників.

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