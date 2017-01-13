Єфремова конвоювали до Луганської області

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Справу екс-глави фракції Партії регіонів у Верховній Раді VII скликання буде розглядати Старобільський райсуд.

Єфремова, якого звинувачують у створенні "ЛНР", судитимуть у Луганській області УНІАН

У Генеральній прокуратурі підтвердили, що колишнього голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді сьомого скликанняконвоювали до Луганської області.Як повідомилапрес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у п'ятницю, 13 січня, Єфремова перевели до СІЗО Старобільська. За її словами, наступне засідання у справі Єфремова розпочнеться о 10:00 16 січня. Старобільський районний суд розглядатиме справу по суті.

Раніше в п'ятницю адвокат Єфремова Олександр Мельников заявив, що Старобільський суд повинен був провести підготовче засідання 13 січня, але переніс його на початок наступного тижня. Захист Тимошенко стверджує, що його офіційно не попередили про це.

Як повідомлялося, Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно Олександра Єфремова, якого у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України. 4 січня обвинувальний акт направили до суду.

Нагадаємо, Олександр Єфремов був затриманий 30 липня. ГПУ оголосила підозру Єфремову за трьома статтями, в т.ч. у вчиненні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприяння створенню терористичної організації "ЛНР". 7 серпня по цій справі був затриманий колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Медяник.