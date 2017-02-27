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Яценюк не підтвердив наміри очолити Нацбанк

27 лютого в 23:15

Екс-прем'єра подлился своїм баченням реформи НБУ і банківського сектору в цілому.

Яценюк1 реформы ЕС
Яценюк запевнив, що не збирається повертатися до Нацбанку
kmu.gov.ua
Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що не збирається знову очолювати Національний банк України.

"Дуже конкретна відповідь на ваше питання: я не збираюся ставати головою Національного банку України", – заявив політик в ефірі телеканалу ICTV у понеділок ввечері, 27 лютого.

Яценюк зазначив, що головою НБУ має бути не політик, а професійний економіст-банкір.

Незважаючи на озвучену небажання очолювати НБУ, Яценюк поділився своїм баченням реформування Нацбанку і банківського сектора в цілому.

На його думку, НБУ маэ займатися не тільки забезпеченням стабільності курсу національної валюти та цін, а також працювати над створенням робочих місць, як Федеральна резервна система США. Екс-прем'єр призал, що для цього необхідно внесення змін до відповідного розділу Конституції.

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Як повідомляло DT.UA, голова Національного банку України Валерія Гонтарева має намір піти у відставку. Про своє рішення вона повідомила особисто президента Петра Порошенка після завершення відпустки у січні.

"За даними DT.UA, президент Порошенко вже готовий до кадрових перестановок у НБУ. Пріоритетною для нього є кандидатура Арсенія Яценюка, якого гарант хотів би "схилити до співжиття" у Нацбанку. Проблема полягає тільки в тому, що сам кандидат має дещо інші, більш високі амбіції, вбачаючи себе прем'єр-міністром після календарних парламентських виборів", – пише Юрій Сколотяний.

Докладніше про можливу зміну голови Нацбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "На полі чудес – заміна" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Яценюк Гонтарева НБУ НАцбанк
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