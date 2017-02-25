Військово-технічне співробітництво України та США буде тривати і розвиватися – Клімкін

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Багато людей в адміністрації Трампа готові рішуче захищати демократичні цінності, заявив глава МЗС України.

Військово-технічне співробітництво між Україною та США буде розвиватися 112 Україна

Міністр закордонних справ Українипідтвердив, що Україна потребує оборонної зброї із США, а також запевнив, що військово-технічне співробітництво між Києвом та Вашингтоном буде продовжуватися і розширюватися.

В інтерв'ю ZN.UA міністр підкреслив, що Україна потребує ефективної взаємодії з США і НАТО в сфері безпеки.

"Є чітке поняття оборонної зброї. Нам вона необхідна. Нам однозначно необхідно більше високотехнологічної зброї, нам потрібна ефективна взаємодія зі Сполученими Штатами й НАТО, причому в багатьох сферах. Оскільки ж я чимало свого часу присвячую питанням безпеки, то бачу, що ця взаємодія сьогодні реально починає давати результати. І, головне, з реакції наших друзів та колег я розумію: і вони бачать, що результати є", – зазначив він.

На думку глави МЗС, значна частина представників нової адміністрації США має дуже чіткі уявлення про те, що таке цінності і яким чином їх слід відстоювати.

"Багато людей, котрі прийшли в цю адміністрацію і мають різний досвід, різні кар'єри, — мають певні переконання. Це фундаментальні переконання (можете навіть вважати ці слова патетикою) стосовно того, що таке свобода, демократія та верховенство права. Можна аналізувати висловлювання, наприклад, нинішнього радника президента з питань національної безпеки, які українські медіа вже розкрутили, висловлювання міністра оборони США, інших персон. У мене склалося враження, що ці люди мають чіткі переконання і готовність їх відстоювати. Як це здійснюватиметься з погляду поставок нам зброї, інших питань, — над цим будемо працювати. Військово-технічне співробітництво, однозначно, буде тривати і, що найголовніше, — розвиватися", – сказав Клімкін.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року палата представників Конгресу США затвердила бюджет оборонного відомства Сполучених штатів на 2017 рік у розмірі 618,7 мільярдів доларів. Прийнятий документ передбачає військову допомогу Україні, а також заборону військового співробітництва з РФ.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".