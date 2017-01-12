Вища рада юстиції розпочала реорганізацію в Вищу раду правосуддя

5 січня 2017 набув чинності закон "про Вищу раду юстиції".

Вища рада юстиції стане Вищою радою правосуддя ВРЮ

На засіданні Вищої ради юстиції (ВРЮ) було прийнято рішення про початок реорганізації в Вищу раду правосуддя (ВРП), повідомили в прес-службі Ради.

"Згідно з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України до утворення Вищої ради правосуддя його повноваження здійснює Вища рада юстиції", - йдеться в повідомленні.



У ВРЮ додали, що у відповідності з пунктом 4 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції.

Раніше повідомлялося, що закон "Про Вищу раду юстиції" набув чинності у четвер, 5 січня.

Нагадаємо, 3 січня Петро Порошенко підписав закон про створення Вищої ради правосуддя і закон "Про внесення змін у Бюджетний кодекс", який повинен забезпечити фінансування нового конституційного органу.

Верховна Рада України 2 червня прийняла зміни до Конституції у частині правосуддя, а також пов'язаний закон "Про судоустрій і статус суддів". Замість Вищої ради юстиції в Україні з'явиться Вища рада правосуддя, повноваження якої будуть ширші, ніж у ВРЮ.

Зміни до Конституції в частині правосуддя набрали чинності з 30 вересня. Президентський законопроект про Вищу раду правосуддя зареєстрований в Раді 23 вересня і визначений головою держави як невідкладний.