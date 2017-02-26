Відмова від розширення НАТО на схід не убезпечила б Україну від російської агресії – експерт

А саме розширення НАТО на схід варто називати втечею центральноєвропейських країн на Захід.
Про це пише експерт об'єднання "Майдан закордонних справ" Олександр Хара у своїй статті для DT.UA. На думку експерта, неможливо говорити про розширення НАТО на схід, так як реально відбувалося втеча центральноєвропейських держав на Захід. При цьому це розширення НАТО не супроводжувалося "зеленими чоловічками" або відпускниками з країн блоку. Крім того, нібито існуючі запевнення Заходу щодо нерозширення альянсу в бік кордонів Росії не тільки не мають підтвердження, але й заперечуються Михайлом Горбачовим, який був творцем тієї історії.
Хара також зазначає, що Росія здійснювала "гібридну агресію" проти Молдови та Грузії на початку 1990-х, задовго до того, як уряди цих держав почали реалізацію політики європейської та євроатлантичної інтеграції. Більш того, самі західні країни не сильно протистояли зусиллям Кремля.
"З завершенням холодної війни ні Сполучені Штати, ні європейці не розглядали Росію як ворога, тому Вашингтон кардинально скоротив військову присутність на континенті, а безтурботні європейці усвідомили небезпеку тільки після окупації Криму. Парадоксально, що російська агресія проти Грузії призвела не до посилення військового компоненту в Європі, погіршення відносин або санкцій проти Росії, а, навпаки, зумовила "перезавантаження" з США і запуск "Партнерства для модернізації" з ЄС", – пише Хара.