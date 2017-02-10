В Онищенка заявили про відмову Німеччини видавати його Україні

У ГПУ факт подання запиту заперечують, НАБУ поки що не можуть прокоментувати цю інформацію.
"Німецький суд визнав звинувачення проти Онищенка необґрунтованими і відмовив в екстрадиції. Таким чином, Німеччина стала першою країною в Європі, яка офіційно відмовила у видачі Онищенка українським правоохоронним органам", – повідомила адвокат "Українській правді" у четвер, 10 лютого.
Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган нагадала, що справою Онищенка займається НАБУ, а також заявила, що ГПУ не направляла до Німеччини запитів про екстрадицію депутата.
У НАБУ повідомили про неможливість прокоментувати цю заяву прес-служби Онищенка.
"НАБУ направляло до Німеччини запит із проханням про затримання з метою екстрадиції. Документ, на який посилається Онищенко, ми не отримували й не бачили, тому не можемо коментувати цю інформацію", – пояснили у відомстві.
Нагадаємо, 1 грудня СБУ повідомила про початок розслідування за фактом вчинення народним депутатом Олександром Онищенком державної зради.
Цього ж дня Онищенко заявив про передачу США матеріалів, що компрометують президента України Петра Порошенка і його оточення. За інформацією "Української правди", протягом року Онищенко записував свої бесіди з президентом України на наручний годинник із диктофоном.
Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг покинути територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесено у сесійну залу. У даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ВАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі до 3 млрд гривень збитків депутат проживає в Лондоні.
Детальніше про роботу НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також про справу Онищенка читайте інтерв'ю з головою САП Назаром Холодницьким у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA , Українська правда ,