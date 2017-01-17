В Гаазькому суді зареєстрували позов України проти Росії

Позов зареєстровано з приводу порушення Росією Конвенції ООН з протидії тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Міжнародний суд ООН в Гаазі зареєстрував позов України проти Росії

У Міжнародному суді ООН в Гаазі зареєструвано позов України проти Росії.

На сторінці суду говориться, що позов зареєстровано сьогодні, 17 січня, з приводу порушення Росією Конвенції ООН з протидії тероризму та Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Найбільший блок претензій в українському позові стосується порушень прав кримських татар та українців з боку російської влади, а також підконтрольної РФ де-факто кримської влади.

Україна просить суд визнати, що РФ має понести відповідальність за систематичну дискримінацію і жорстоке поводження з представниками кримськотатарської та українських громад в Криму, проведення незаконного референдуму в атмосфері насильства та залякування, заборону Меджлісу кримсько-татарського народу і переслідування його лідерів, підтримку та пряму участь у кампанії зі зникнення (викрадення) і вбивства кримських татар, залякування кримських татар за допомогою обшуків і затримань, перешкоджання кримськотатарським та україномовним ЗМІ, пригнічення освіти кримськотатарською та українською мовами, а також заборону зібрань представників цих громад.

В переліку терористичних формувань, які фінансуються та підтримуються з боку РФ, названі "ДНР", "ЛНР", група "Харківські партизани", а також пов'язані з ними групи та особи.

Нагадаємо, 15 листопада Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Вже на наступний день, в середу, 16 листопада, Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про намір Росії не стати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Детальніше про перспективи "кримської" справи проти РФ у Гаазькому Міжнародному кримінальному суді читайте в статті Миколи Мирного "Розірвати коло безкарності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".