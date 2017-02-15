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В Адміністрації президента і ДУС засекретили інформацію про відвідувачів Порошенка – ЗМІ

15 лютого в 17:20

Інформація про відвідувачів має гриф "для службового користування".

Администрация президента АП1
Голови АП та ДУС засекретили інформацію про відвідувачів Порошенка
Андрій Товстиженко, DT.UA
Адміністрація президента (АП) відмовила у наданні інформації щодо зустрічей президента України Петра Порошенка і голови АП Ігоря Райніна з представниками бізнес-структур, суддями, прокурорами, депутатами Ради в період з 15 грудня 2016 року по 14 січня 2017 року.

В АП пояснили це тим, що існує спеціальне спільне розпорядження Райніна і керівника Державного управління справами (ДУС) Івана Куцика від 11 грудня 2015 року про порядок допуску до будинків Адміністрації президента, яким відомості про відвідувачів віднесені до інформації з обмеженим доступом, повідомили журналісти проекту "Схеми".

Адміністрація Порошенка відмовилась надати інформацію про відвідувачів на підставі того, що вона має гриф "для службового користування".

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Радіо Свобода

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Раніше журналісти проекту "Схеми" повідомили, що компанії Порошенка й Ігора Кононенка купили у Злочевського газ на 100 млн гривень.

За матеріалами: Радіо Свобода
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Теги Порошенко адміністрація ДУС
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