В Адміністрації президента і ДУС засекретили інформацію про відвідувачів Порошенка – ЗМІ

Інформація про відвідувачів має гриф "для службового користування".

Голови АП та ДУС засекретили інформацію про відвідувачів Порошенка Андрій Товстиженко, DT.UA

Адміністрація президента (АП) відмовила у наданні інформації щодо зустрічей президента Україниі голови АП Ігоря Райніна з представниками бізнес-структур, суддями, прокурорами, депутатами Ради в період з 15 грудня 2016 року по 14 січня 2017 року.

В АП пояснили це тим, що існує спеціальне спільне розпорядження Райніна і керівника Державного управління справами (ДУС) Івана Куцика від 11 грудня 2015 року про порядок допуску до будинків Адміністрації президента, яким відомості про відвідувачів віднесені до інформації з обмеженим доступом, повідомили журналісти проекту "Схеми".

Адміністрація Порошенка відмовилась надати інформацію про відвідувачів на підставі того, що вона має гриф "для службового користування".

Радіо Свобода

Раніше журналісти проекту "Схеми" повідомили, що компанії Порошенка й Ігора Кононенка купили у Злочевського газ на 100 млн гривень.