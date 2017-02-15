В Адміністрації президента і ДУС засекретили інформацію про відвідувачів Порошенка – ЗМІ

Інформація про відвідувачів має гриф "для службового користування".
В АП пояснили це тим, що існує спеціальне спільне розпорядження Райніна і керівника Державного управління справами (ДУС) Івана Куцика від 11 грудня 2015 року про порядок допуску до будинків Адміністрації президента, яким відомості про відвідувачів віднесені до інформації з обмеженим доступом, повідомили журналісти проекту "Схеми".
Адміністрація Порошенка відмовилась надати інформацію про відвідувачів на підставі того, що вона має гриф "для службового користування".
Раніше журналісти проекту "Схеми" повідомили, що компанії Порошенка й Ігора Кононенка купили у Злочевського газ на 100 млн гривень.Радіо Свобода