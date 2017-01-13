Українці заслужили безвізовий режим – Мінгареллі

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У представництві ЄС в Києві сподіваються, що питання буде вирішено протягом найближчих місяців.

Мінгареллі пояснив, чому Грузія отримає безвізовий режим раніше, ніж Україна Mission of Ukraine to the EU / Facebook

Голова представництва Європейського Союзу в Києві Хьюг Мінгареллі не може назвати точну дату надання Україні, але сподівається, що це відбудеться протягом найближчих місяців.

"Я не можу назвати вам точну дату, але сподіваюся, що протягом наступних кількох місяців буде формальне рішення, яке дозволить українцям короткострокове перебування в Євросоюзі без віз. Український народ на цього заслуговують, адже Україна виконала всі зобов'язання, всі умови, що висунув ЄС", – сказл посол в інтерв'ю "Радіо Свобода" у п'ятницю, 13 січня.

Дипломат назвав схвалення безвізового режиму для Грузії профільним комітетом Європарламенту доказом того, що "ЄС рухається в правильному напрямку в питанні спрощення візового режиму з Україною та Грузією".

Мінгареллі пояснив випередження України Грузією у питанні візової лібералізації тим, що Тбілісі й Брюссель раніше почали працювати над цим питанням.

"У цьому немає ніякого політичного підтексту, запевняю вас. По суті, немає жодних проблем - всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала", – запевнив дипломат.

Нагадаємо, 12 січня комітет Європейського Парламенту з питань громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за безвізовий режим Грузії.

Раніше стало відомо, що у ЄС прогнозують отримання Україною безвізового режиму до червня. А голова Верховної Ради Андрій Парубій на початку 2017 року заявив про те, що Європейський Парламент повинен у найближчі місяці прийняти остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму.