Україна втрачає увагу Заходу, не подаючи свої проблеми в глобальному контексті – експерт

Невміння адаптуватися під запити аудиторії призводить до втрати інтересу Європи до ситуації в Україні.
"Важливо підкреслювати не тільки унікальність, але й універсальність наших проблем і завдань. Адже добре проілюстрована універсальність і включеність в контексти дає більше ефекту, ніж навіть вдало артикульована унікальність", – пише Сушко.
Автор зазначає, що існує цілий ряд тем, у контексті яких можна просувати тези української зовнішньої політики. Серед них можуть бути питання оборони і реформування армії, а також протистояння держави й громадянського суспільства інформаційним атакам Росії. Крім того, важливою темою, на тлі міграційного кризи в Європі, може бути адаптація внутрішніх переселенців.Мюнхен, який знайшов себе" на DT.UA. DT.UA