Україна повинна піти на болісні компроміси заради миру з Росією - WSJ

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Крим не повинен стати перешкодою на шляху рішення, яке покладе кінець війні, заради порятунку тисяч життів, вважає український бізнесмен Віктор Пінчук.

Україні будуть необхідні гарантії безпеки

Багато українців стурбовані курсом нової адміністрації США, яка пообіцяла інший підхід до Росії , яка вторглася і анексувала силою півострів Крим в 2014 році, що належить Україні, і потім також ініціювала та підтримала так званий "сепаратистський рух", що отримав контроль над частиною території Східної України. Ми також стурбовані, що в час, коли в Європі поширилися течії, які виступають проти істеблішменту, вибори, що мають пройти по всьому континенту, приведуть до влади лідерів, які будуть прагнути досягти угоди з Кремлем. Про це пише український бізнесмен Віктор Пінчук у своїй статті для Wall Street Journal

Він підкреслює, що рішення не можна досягти, проігнорувавши понад 40 мільйонів українців. Наші громадяни демонстрували з кінця 2013 року, що вони будуть битися, якщо у них заберуть перспективу жити у вільній, демократичній, толерантній і справедливій країні. Тим, хто прагне до"реалістичного" рішенням, слід це враховувати.

"Однак інстинктивна реакція багатьох українців на нові обставини – вимагати того ж, що й раніше, однак з більшою наполегливістю – може не спрацювати. Замість того, щоб лише голосніше закликати на допомогу, нам слід також адаптуватися до нової реальності і допомогти нашим міжнародним друзям допомагати нам", - пише Пінчук.

Також, на його думку, нова адміністрація у Вашингтоні може стати можливістю для України зробити внесок у вирішення питання інтервенції Росії.

"Так, ми повинні відстоювати фундаментальні принципи нашої боротьби – право України обирати свій власний шлях, захищати свою територіальну цілісність і будувати успішну країну. Так, безсумнівно, Москва повинна виконати свої зобов'язання за Мінським домовленостями 2014 і 2015 роки для завершення конфлікту на сході України. Вона повинна забезпечити реалізацію режиму припинення вогню і відведення своїх бойовиків і важкого озброєння, що досі вона не зробила. Однак це може бути частиною більш великої картини, до якої ми йдемо на болючі компроміси заради миру", - додає олігарх, пропонуючи розглянути наступні ідеї.

Як Пінчук вважає, що Україна повинна розглянути можливість тимчасово виключити членство в ЄС з наших заявлених цілей на найближче майбутнє. Ми можемо побудувати європейську країну, бути привілейованим партнером, а пізніше обговорювати вступ.

"При тому, що ми зберігаємо свою позицію щодо того, що Крим – це частина України, і він повинен бути повернений, Крим не повинен стати перешкодою на шляху рішення, яке покладе кінець війні на сході на справедливій основі. Україні знадобиться 15-20 років, щоб створити достатній економічне зростання і стабілізувати нашу інфраструктуру, соціальний захист та фінансову систему. Всі жителі Криму захочуть в такому разі жити в цій майбутній Україні – як східні німці хотіли стати частиною Західної Німеччини", - вказує він.

Крім того, бізнесмен підкреслює, що конфлікт на сході був ініційований з-за кордону РОСІЄЮ, це не є справжнім рухом за автономію або громадянською війною: "Для справедливих виборів умов не буде, поки Україна не отримає повний контроль над своєю територією. Однак, можливо, нам доведеться проігнорувати цю правду і погодитися на проведення місцевих виборів. Такі компроміси можуть означати, що будуть розчаровані українці сходу, які сильно постраждали. Однак якщо це те, що необхідно, щоб Україна могла продемонструвати свою прихильність мирному об'єднанню, можливо, нам доведеться піти на цей компроміс, заради порятунку тисяч життів".

Пінчук пропонує зосередитися на допомозі тим, кому довелося покинути свої рідні міста, хто не можуть повернутися з-за загрози жити в умовах репресій і небезпеки.

"Нарешті, слід визнати, що Україна не вступить до НАТО в найближчій або середньостроковій перспективі. Пропозиція нам не зроблена, але якби вона й було зроблена, вона могла б призвести до міжнародної кризи безпрецедентних масштабів. На даний момент, ми повинні прагнути до альтернативної конфігурації в області безпеки і погодитися на нейтралітет - як наше бачення найближчої перспективи на майбутнє. Україні будуть необхідні гарантії безпеки. Згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, США, Росія, Великобританія, Франція і Китай надали Україні запевнення безпеки в обмін на відмову від ядерного арсеналу. Ми повірили в ці угоди, але найболючішим чином дізналися, коли Росія вторглася до Криму, що запевнення – це не гарантії", - вважає бізнесмен.

При цьому він вважає, що Україна повинна дати чітко зрозуміти, що ми готові погодитися на поступове зняття санкцій з Росії по мірі наближення до вирішення, що забезпечує вільну, єдину, мирну і безпечну Україну.

"Життя українців, які будуть врятовані, стоять хворобливих компромісів, які я запропонував. Ми повинні наполягати, що Україна може брати участь у вирішенні власних проблем і протистояти глобальним викликам, як учасник широкої міжнародної коаліції. Коли Дональд Трамп брав на моє запрошення участь по відеозв'язку в якості спікера Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії в 2015 році, він висловив велику повагу Україні та поділився думкою, що ми не отримуємо ту підтримку, яку заслуговуємо. Я сподіваюся, що його симпатія по відношенню до України може стати основою для змістовних переговорів, угод і, в кінцевому підсумку, мирного врегулювання", - підсумовує Пінчук.

Разом з тим, експерти розвідувально-аналітичного центру Stratfor провели ряд симуляцій, щоб оцінити, які варіанти дій є у Росії в її війні проти України. Вони прийшли до висновку, що існує всього шість можливих сценаріїв. Але жоден з них не принесе Москві жодної політичної вигоди. "Дивна гра. Єдиний переможний хід в ній - це не грати", - цитували аналітики Stratfor фільм Джона Бедема 1983 року під назвою "Військові ігри", за сюжетом якого суперкомп'ютер симулює можливу ядерну війну між СРСР і США.