Україна направить до Гаазького суду позови проти Росії

Позови будуть подані щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Україна направить до Міжнародного суду ООН в Гаазі позови проти Росії

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі проти Росії, повідомили в прес-службі глави держави.

"Три роки Російська Федерація брутально порушує міжнародне право, три роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Сходу нашої країни на території Донецької та Луганської областей, реалізує політику знищення і дискримінації в Криму", - сказав Порошенко.

Позови будуть подані щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Нагадаємо, 15 листопада Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Вже на наступний день, в середу, 16 листопада, Президент РФ Володимир Путін підписав розпорядження про намір Росії не стати учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Детальніше про перспективи "кримської" справи проти РФ у Гаазькому Міжнародному кримінальному суді читайте в статті Миколи Мирного "Розірвати коло безкарності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".