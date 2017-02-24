У справі Фірташа затримали екс-радника Ющенка - ЗМІ

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Бізнесмен сирійського походження Арес Юсеф багато років вів справи в Україні, в тому числі у нафтогазовій сфері.

У справі Фірташа з'явилося прізвище Ющенка

Поліція Відня затримала ще одного фігуранта справи українського бізнесмена. За даними Deutsche Welle , йдеться про колишнього радника президента Віктора Ющенка, Ареса Юсефа, центральний офіс компанії якого розташований в австрійській столиці.

Прокуратура Відня підтвердила факт затримання, яке відбулося на підставі європейського ордера на арешт, виданого Іспанією. Речниця прокуратури зазначила, що йдеться саме про відкриту Іспанією справу, яка стосується підозр Фірташа у відмиванні грошей.

Правоохоронці наразі не можуть назвати прізвище затриманого, проте не спростовують повідомлення місцевого видання News, яке написало про "українсько-сирійського бізнесмена, який мешкає у Відні".

Юсеф, як повідомляли раніше з посиланням на слідство іспанські ЗМІ, начебто розпоряджався потоками грошей, що надходили йому від Фірташа. Бізнесмен сирійського походження багато років вів справи в Україні, в тому числі у нафтогазовій сфері. Екс-голова адміністрації президента Олег Рибачук раніше заявляв, що саме Юсеф порекомендував Фірташа Ющенку на роль посередника у постачаннях газу з Росії.

Нагадаємо, що 21 лютого австрійський суд дозволив екстрадицію Дмитра Фірташа до США. Після цього українського бізнесмена кілька разів затримували, але зараз він випущений без внесення додаткової застави.