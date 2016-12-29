У Порошенка назвали країну, яка блокує "безвіз"

В Адміністрації президента України впевнені, що 2017-й стане роком візової лібералізації відносин між Україною та ЄС.

ЄС відклав надання Україні безвізового режиму з-за позиції Франції vlad_tsybulsky / Depositphotos

ЄС відклав надання Україні безвізового режиму через позицію окремих країн-членів. Про це в інтерв'ю " Обозревателю " повідомив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"Затримка сталася через позиції окремих країн-членів, яким дуже важко перетнути психологічний рубіж в частині візової лібералізації з однією з найбільших країн Європи. Зараз я говорив би про Францію. Незважаючи на те, що французька сторона сприймає цей факт чутливо, його треба визнати. Сподіваюся, що Франція не буде затягувати технічні процедури до моменту проведення президентських виборів в квітні 2017 року", – зазначив Єлісєєв.

За його словами, з упевненістю можна сказати, що 2017-й стане роком візової лібералізації відносин між Україною та ЄС.

"Однак я завжди говорив, говорю і буду говорити, що треба ухилятися від конкретних часових рамок для того, щоб не дезорієнтувати оптимістів і не дати нову "їжу" для песимістів", – підсумував заступник глави АП.

Раніше голова комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмар Брок заявив про те, що візи для громадян України будуть скасовані, затвердження механізму призупинення повинно відбутися протягом декількох тижнів.

Раніше повідомлялось, що голосування Європарламенту про затвердження безвізового режиму для України не було відкладено на 3 квітня 2017 року.

Раніше Європейський парламент назвав 3 квітня 2017 року нової орієнтовною датою розгляду депутатами питання лібералізації візового режиму для України.

Раніше глава представництва ЄС в Україні посол Хьюго Мінгареллі заявив, що українці зможуть їздити в країни Європейського Союзу безвіз вже через кілька місяців.

Нагадаємо, 15 грудня Європарламент схвалив компромісний проект механізму припинення безвізового режиму для третіх країн, від якого залежить розгляд питання про надання безвізового режиму для України.