У НАЗК знову зацікавилися декларацією Лещенка

Антикорупційне агентство перевірить депутата на сумісництво та конфлікт інтересів.

У 2015 році Лещенко прочитав курс лекцій студентам Києво-Могилянської академії за 9 000 гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірку стосовно народного депутата від "Блоку Петра Порошенка"на предмет сумісництва та конфлікту інтересів.

НАЗК направило запит до Центру протидії корупції, який залучав Лещенка у 2015 році до читання лекцій для студентів Києво-Могилянської академії. Згідно з контрактом депутату заплатили за курс 9 000 гривень, повідомили у ЦПК у вівторок, 17 січня.

"У Національному агентстві з питань запобігання корупції здійснюється моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень в діяльності народного депутата України Лещенка Сергія Анатолійовича, зокрема, щодо дотримання ним обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності", – сказано у запиті НАЗК.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 закону України "Про запобігання корупції" народним депутатам заборонено займатися іншими оплачуваними видами діяльності, за винятком викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики у спорті.

Нагадаємо, у грудні НАЗК направило ло Печерського суд протокол про адміністративне правопорушення депутата Верховної Ради від БПП Сергія Лещенка під час купівлі квартири в Києві.

НАЗК встановило, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тис. гривень в новому будинку в історичному центрі Києва Сергій Лещенко отримав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником.

Депутат пояснив відмову підписувати протокол НАЗК про адмінпорушення, пославшись на публікацію DT.UA.

"Підписувати протоколи НАЗК на ходу, без адвоката, легалізючи політичну "заказуху", я не збираюся. Особливо після публікації "Дзеркала тижня" про те, що на Банковій було виписано пряму вказівку замочити мене силами НАЗК", – підкреслив Лещенко.